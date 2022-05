Vaiolo scimmie, Panza (Lega) presenta interrogazione in Ue: no allarmismi, ma Europa sia preparata

- Advertisement -

AgenPress. “Secondo fonti sanitarie e di stampa, i casi di vaiolo delle scimmie riscontrati su esseri umani in tutta Europa stanno aumentando. È necessario evitare ogni tipo di allarmismo, ma purtroppo tutti noi abbiamo lucido il ricordo della prima fase del Covid in Europa e nel nostro Paese e gli errori commessi: al fine di evitare la stessa disordinata e poco efficace risposta iniziale declinata per la pandemia del Coronavirus, ho presentato una interrogazione alla Commissione europea per sapere quali misure e strategia stia adottando, in concerto con gli Stati membri, per valutare rischi ed eventuali piani di intervento, contenimento e approvvigionamento delle terapie per far fronte a questa nuova minaccia. È fondamentale rassicurare i cittadini e fare sì che l’Europa non si faccia trovare impreparata”.

Così in una nota Alessandro Panza, europarlamentare della Lega, primo firmatario dell’interrogazione alla Commissione europea, condivisa dagli altri europarlamentari Lega.