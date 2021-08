Valdisusa. Sgomberata l’ex dogana di Claviere occupata dagli anarchici. Identificate 37 persone

- Advertisement -

AgenPress – è iniziato lo sgombero dell’ex Dogana di Claviere, in Val di Susa: era stata occupata dal 31 luglio, da un gruppo di anarchici italo-francesi. All’interno dell’edificio presenti circa 25 persone: le forze dell’ordine si stanno occupando dell’identificazione.

Intorno alle ore 6 del mattino, il collettivo Chez Jesus aveva lanciato l’appello sui social: “Digos e polizia stanno sgomberando la Dogana appena Occupata in frontiera. Chi può ci raggiunga”. Sul posto stanno intervenendo anche i vigili del fuoco e la croce rossa. Gli anarchici saranno denunciati per occupazione aggravata. Nell’ex dogana erano presenti anche alcuni migranti.

Gli occupanti avevano danneggiato alcune opere di protezione dello stabile, tra cui inferriate e lucernai, al fine di ostacolare l’accesso delle forze dell’ordine. Inoltre, all’interno dell’edificio, sono stati trovati sacchi pieni di sassi, torce da segnalazione e catene, ma anche palline da golf e bombolette spray. Identificati 37 anarchici di Italia, Francia, Belgio e Germania. L’edificio, occupato il 31 luglio, serviva per agevolare l’attraversamento clandestino della frontiera francese da parte dei migranti. La struttura è stata danneggiata, in particolare inferriate e lucernai, per ostacolare l’accesso alle forze dell’ordine. Gli occupanti saranno denunciati per invasione di terreni ed edifici.