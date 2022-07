Valentina Tioli aprirà il concerto di Dee Dee Bridgewater

- Advertisement -

AgenPress. Dopo l’opening ad artisti internazionali come Anggun, Shaggy, Natalie Imbruglia, la cantautrice modenese aprirà il concerto di DEE DEE BRIDGEWATER giovedì 14 luglio in Piazza Cittadella a Piacenza alle ore 21.

Con lei sul palco saliranno anche la sua band composta da Paola Caridi alla batteria, Jonathan Godin al basso e Francesco Terrana tastiere e dj.

Valentina Tioli dal 15 luglio sarà in radio con il nuovo singolo indie-pop “Come un deja vu”, un brano che racconta una storia di dolce nostalgia, quella che ci evoca l’ascolto di una vecchia canzone, ma ricordare quello che si pensava di aver dimenticato talvolta può essere anche una maledizione. Il ricordo di una persona che pensavamo aver messo da parte, a volte riaffiora all’improvviso, proprio come un deja vu, qualcosa di involontario che ci occupa la mente anche contro la nostra volontà.

Il brano è stato prodotto e composto da Francesco Terrana, scritto dall’artista (Edizioni Senza Dubbi) e distribuito Believe.

Dichiara l’artista a proposito del suo nuovo brano: “Ho iniziato a scrivere questa canzone seduta su una panchina in parco Sempione a Milano, ascoltavo una base nelle cuffiette, iniziava a scorgersi un delicato ritorno della primavera nelle facce più sorridenti delle persone, nelle margherite sui prati, nelle risate dei bambini. Così mi sono fermata a riflettere sulle cose che ritornano, quelle che magari avevamo dimenticato anche per autodifesa, ma quando le riviviamo, inaspettatamente, magari sentendo un profumo, una parola o una canzone, ricordiamo quanto ci facessero stare bene, un pò come il sole che ci accarezza la pelle dopo un lungo inverno, e da li è nata Deja Vu, da un’emozione di un momento che mi ha fatto tornare alla mente ricordi magici che pensavo di aver dimenticato.”

Il videoclip (di prossima uscita) sarà girato dal regista Francesco Ferri director di film, videoclip e spot a Los Angeles e in Italia per Sony, Universal, Warner Bros e vincitore di MTV Generation nel 2015.