Valeria Valente (PD): “Per gli orfani di femminicidi le risorse ci sono”

AgenPress. Valeria Valente, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, ha parlato a Cusano Italia Tv, nella trasmissione Dire Donna Oggi. La stessa Valente è intervenuta in merito ai femminicidi e ai figli delle donne uccise che diventano immediatamente orfani.

“Credo che le leggi da sole non bastino, bisogna far funzionare il meccanismo. Nel caso degli orfani non abbiamo un problema di risorse, nel senso che i fondi ci sono. Ma bisogna capire se funzionano, ci vogliono risorse per le famiglie affidatarie, bisogna dare maggiore assistenza sanitaria, borse di studio.

Inoltre, delineare un campo di supporto in questo percorso. I ragazzi che si trovano in questa situazione condizione molto delicata notiamo che sono privi di punti di riferimento, inoltre subiscono il dramma psicologico. Poi c’è il discorso pratico, ovvero economico. Chi molto spesso ha la possibilità si fa carico di due o tre bambini con tutti i problemi che ne conseguono. Queste persone vanno sostenute. Ma vi posso dire a oggi ci sono risorse, norme e regolamenti”.