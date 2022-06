Vallascas (Alt): da crisi alimentare rischio migrazioni di massa, Governo promuova tavolo Ue

- Advertisement -

AgenPress. “Crisi del grano e carestie rischiano di provocare un’ondata migratoria senza precedenti con gravi ripercussioni soprattutto per l’Italia, uno dei principali Paesi di approdo dei migranti economici. Il Governo promuova un confronto a livello europeo per predisporre adeguate misure di cooperazione internazionale a sostegno delle nazioni povere e per prevenire flussi migratori incontrollati, anche attraverso una regolamentazione e un’equa distribuzione nell’Ue”.

Lo afferma Andrea Vallascas, deputato di Alternativa, che ha presentato un’interrogazione al presidente del Consiglio e ai ministri degli Esteri e dell’Interno in merito alla crisi del grano e delle materie prime agricole che rappresenta una minaccia di carestia per molte popolazioni dell’Africa con il rischio di innescare un’ondata di migrazioni.

“Secondo la Fao – spiega Vallascas – oltre tredici milioni di persone rischiano di ritrovarsi in mezzo a una carestia causata anche dall’invasione dell’Ucraina che ha reso più complessi gli interventi di contrasto alla povertà alimentare”. “Dall’Ucraina, infatti – aggiunge l’esponente di Alternativa – arriva il 50 per cento circa dei cereali destinati a 125 milioni di persone in quaranta Paesi africani e meno sviluppati. E, in questo contesto, i rincari sono difficili da sostenere con la conseguenze minaccia per le popolazioni più povere e il rischio di un’ondata incontrollata di flussi migratori”. “

A questo proposito – prosegue – è stato stimato che circa 4-500mila persone potrebbero essere spinte a spostarsi dall’Africa verso le regioni del sud del Mediterraneo. E, tra questi Paesi, al primo posto c’è l’Italia che negli ultimi anni è stato punto di approdo del 50% del complesso dei migranti che sbarcano in Europa. L’anno scorso, nel nostro Paese sono giunte 70mila persone, nei primi mesi del 2022 circa 20mila”.

“Questo dato – conclude Vallascas – potrebbe essere amplificato proprio dalla crisi del grano e dalla carestia. L’Italia non può affrontare da sola questa emergenza. Il Governo deve coinvolgere l’Unione europea per rafforzare le politiche di coesione a sostegno dei Paesi poveri e per coordinare assieme le politiche migratorie”.

