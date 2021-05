Varchi (FDI): “Blocco navale missione militare europea nel rispetto delle regole per bloccare il business degli scafisti”

AgenPress. Carolina Varchi, deputata di FDI, è intervenuta ai microfoni de “L’Italia s’è Desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sugli sbarchi a Lampedusa. “C’è un problema contingente che si ripete ogni anno e che affligge l’isola di Lampedusa –ha affermato Varchi-. Credo che non sia umano tenere migliaia di persone ammassate sulla banchina del porto, quindi anche quelli dell’accoglienza a tutti i costi, capitanati dal ministro Lamorgese, dovrebbero farsi qualche domanda. Il blocco navale altro non è che una missione navale europea, in accordo con le autorità del nord Africa, per bloccare il business del traffico di esseri umani. Le navi che abbiamo ‘prestato’ alla Libia dovevano essere utilizzate per attuare il blocco navale, che non significa presidiare il mare e sparare a vista, come invece purtroppo i libici fanno con i nostri pescatori nella totale inerzia del ministro degli Esteri Di Maio che forse deve ancora ben capire su quale pianeta è atterrato.

Noi parliamo di azioni militari, fatte nell’ambito delle regole, regole all’interno delle quali non si muovono gli scafisti. Il sindaco Martello dovrebbe dedicarsi ai suoi concittadini anziché commentare le parole di Giorgia Meloni. I cittadini dell’isola sono allo stremo, nel mese di maggio ancora non intravedono l’inizio della stagione turistica per il secondo anno consecutivo e finiscono al centro delle cronache per gli sbarchi. Bisogna fare chiarezza anche sul ruolo delle ong, il regolamento prevede che debbano svolgere un’attività di soccorso occasionale, invece non è così.

Sul tema dell’immigrazione Draghi dovrebbe provare a portare a casa tre cose: il blocco navale, la redistribuzione su tutto il territorio europeo e i rimpatri. Ci vogliono gli accordi bilaterali per rimpatri più veloci, che risolverebbero anche il problema del sovraffollamento carcerario. Se Draghi riuscirà ad ottenere queste tre cose darà prova della sua autorevolezza in Europa, fino ad allora rimarrà una pia illusione anche questa autorevolezza”.

Sulla posizione della Lega nel governo. “Il tema è molto semplice: FDi ha deciso di stare all’opposizione perché eravamo sicuri che con forze così eterogenee tra loro non saremmo stati capaci di incidere, Salvini evidentemente ha pensato una cosa differente. Ad oggi sull’immigrazione le cronache dicono che le politiche di centrodestra non vengono attuate da questo governo”.