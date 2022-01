Variante Omicron. Bassetti, i vaccinati possono stare tranquilli. Meno aggressiva. Causa quadri clinici lievi

AgenPress – “Sempre più dati sulla variante omicron, che potrebbe non essere l’ultima.

Eccone alcuni provenienti dalla letteratura scientifica più aggiornata:

– più contagiosa anche perché si concentra maggiormente nella saliva e meno nel polmone. C’è un articolo appena pubblicato del mio amico sudafricano Adrian Brink che dimostra che il test migliore per trovare omicron è sulla saliva”.

Lo scrive in un post Matteo Bassetti.

– meno aggressiva. Causa quadri clinici lievi. Raramente impegnativi

– causa più facilmente bronchiti, tracheiti e laringiti che non polmoniti

– vaccini e immunità naturale proteggono dai ricoveri e dalle forme gravi. Meglio 3 dosi che 2. I vaccinati quindi possono stare tranquilli. Potrà’ colare il naso per 2-3 giorni, ma almeno non andranno in ospedale. Omicron? No panico, stai calmo e vaccinati.