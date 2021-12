Variante Omicron. Boris Johnson valuta il “piano C”, “una serie di restrizioni fino al lockdown”

- Advertisement -

AgenPress – Il Regno Unito ha triplicato i nuovi casi legati ad Omicron: nelle ultime 24 ore ne sono stati segnalati 10.059 – rispetto ai 3.201 di ieri – portando il totale della nuova variante a 24.968. Il numero dei decessi – legati ad Omicron – è passato da uno a sette, al 16 dicembre. Anche i ricoveri continuano a salire: passati da 65 a 85.

Secondo il Financial Times gli esperti hanno consigliato al premier Johnson un “piano C”, fronteggiare l’epidemia di Covid: “una serie di restrizioni fino al lockdown”. Gli scienziati – aggiunge il prestigioso quotidiano finanziario britannico – hanno chiesto al numero 1 di Downing street di avere “un approccio realistico di fronte alla crescente minaccia di Omicron”. Mentre il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha dichiarato uno stato particolare di emergenza il cosiddetto “major incident”, a causa “dell’enorme aumento” di contagi da variante Omicron, e dei ricoveri nella capitale”.

Il monito degli esperti del comitato Sage – gli scienziati che consigliano il governo britannico sull’emergenza Covid – come riportato anche dal quotidiano inglese Daily Mail, è che: “Varando presto due settimane di stop a incontri in famiglia, si possa spezzare la spirale dell’aumento dei contagi: schizzato a numeri record per via della variante Omicron del Coronavirus”.

Secondo Stephen Reicher – mebro del Sage – “Il rischio è di arrivare a un picco di 3mila ricoveri al giorno in Inghilterra”. Gli appelli per un immediato inasprimento delle misure contro il Covid è arrivato anche dal professor Neil Ferguson – le cui proiezioni in passato hanno spinto Downing Street a decidere per l’introduzione di lockdown – che ha chiesto “Di agire prima di Capodanno”.