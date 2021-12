Variante Omicron. Casi a New York, Francia, Malaysia. In Svizzera due positivi mandano in quarantena l’intero istituto

- Advertisement -

AgenPress – Nello Stato di New York sono stati identificati cinque casi di Covid 19 attribuiti alla variante Omicron, di cui almeno due – uno a Brooklyn e uno nel Queens – nella città di New York. Lo hanno annunciato il governatore Kathryn Hochul e il sindaco della Grande Mela Bill de Blasio, incoraggiando i residenti a indossare la mascherina nei luoghi al chiuso e a vaccinarsi.

Anche in Francia sono stati confermati nove casi. In Malaysia è stato registrato il primo caso ha riferito il ministro malese della Salute , Khairy Jamaluddin. Si tratta di una studentessa straniera che è stato messo in quarantena, era arrivata in Malaysia dal Sudafrica due settimane fa.

E’ una ragazza di 19 anni, vaccinata e asintomatica, risultata positiva al covid al suo arrivo in Malaysia dal Sudafrica e via Singapore. E’ rimasta in quarantena per 10 giorni e ne è uscita il 29 novembre. Altre cinque persone che avevano viaggiato con lei nello stesso veicolo sono risultate negative al covid.

Due casi confermati di Omicron in una scuola in Svizzera mandano in quarantena l’intero istituto. Sono circa 2000, di cui 1600 ragazzi, le persone interessate presso il campus ‘La Châtaigneraie” della Scuola Internazionale di Ginevra a Founex, e sono tutti in isolamento per 10 giorni.

I due casi sono legati ad una famiglia a sua volta esposta ad una persona contagiata con la viariante Omicron che era tornata da un viaggio in Sudafrica. Fino ad ora erano molto pochi i casi di Omicron registrati in tutta la Svizzera e nessuno a Ginevra o Vaud, le zone interessate da quest’ultimo episodio.