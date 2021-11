Variante Omicron. Oms, elevata probabilità diffusione a livello mondiale. A tutt’oggi nessun decesso collegato

- Advertisement -

AgenPress – “La probabilità di una potenziale ulteriore diffusione di Omicron a livello globale è elevata”.

Lo afferma l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in un documento tecnico sulla nuova variante del coronavirus.

“La probabilità di una potenziale ulteriore diffusione di Omicron a livello globale è elevata”. Sempre riferendosi a questa nuova variante, l’Organizzazione mondiale della sanità sottolinea poi che, “a seconda di queste caratteristiche, potrebbero esserci future ondate di Covid-19, che potrebbero avere gravi conseguenze a seconda di una serie di fattori, incluso il luogo in cui possono verificarsi le ondate”. L’Oms osserva inoltre che “il rischio globale complessivo relativo alla nuova VOC (Variant of Concern) Omicron viene valutato come molto elevato. Ad oggi non sono stati segnalati decessi legati alla variante Omicron” del coronavirus.