Variante Omicron. Onu, nuovi divieti a viaggi ingiusti e inefficaci. Rezza, importante procedere con i richiami

AgenPress – Gli ultimi “divieti di viaggio” per la nuova variante Omicron sono “ingiusti” e “inefficaci”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. “Con un virus che è veramente senza confini, le restrizioni di viaggio che isolano un Paese o una regione non sono solo profondamente ingiuste e punitive, ma sono inefficaci”, ha ribadito, chiedendo invece, ancora una volta, un aumento dei test anti-Covid per i passeggeri, dopo che decine di Paesi hanno imposto un bando alle persone provenienti dagli stati dell’Africa meridionale.

Il segretario generale Onu ha poi sottolineato che i Paesi che hanno segnalato la nuova variante Omicron non dovrebbero “essere puniti collettivamente per aver identificato e condiviso informazioni scientifiche e sanitarie cruciali con il mondo”.

“Insieme a Spagna, Portogallo e Danimarca siamo tra i paesi che hanno vaccinato di più, non sappiamo al momento quanto durerà la risposta di immunità dopo la terza dose. Non sappiamo se arriveranno altre varianti, ora c’è Omicron di cui conosciamo poco, ma di sicuro è importante procedere con il richiamo, se poi ci sarà bisogno di adattare i vaccini si adatteranno”, ha detto Gianni Rezza, direttore generale della prevenzione sanitaria presso il ministero della Salute, a margine del Forum Risk in corso ad Arezzo.

“Abbiamo vaccinato l’85% della popolazione – ha aggiunto -, le persone anziane sono molto coperte, in questo momento si sta procedendo con la dose booster di richiamo che rafforza molto le risposte del sistema immunitario. Per i bambini, dopo l’approvazione da parte di Ema si partirà con l’offerta vaccinale e vedremo la risposta”.