Varone (Pres. Anci Lazio): “Mantenere vivo il ricordo di persone come Aldo Moro e Peppino Impastato è oggi più importante che mai”

- Advertisement -

AgenPress. “E’ importante mantenere vivo il ricordo delle persone che hanno sacrificato la loro vita per la democrazia e la libertà. Specialmente in un periodo difficile come questo l’esempio di Aldo Moro e Peppino Impastato deve essere più vivo che mai”.

Questo il pensiero del presidente di Anci Lazio Riccardo Varone, in visita questa mattina presso il cimitero monumentale di Torrita Tiberina dove ha partecipato alla cerimonia in ricordo dell’ex leader della Democrazia Cristiana Aldo Moro.

- Advertisement -

“La Mattina del 9 maggio 1978, all’interno di una Renault 4 rossa parcheggiata in Via Caetani a Roma, le forze di polizia ritrovavano il corpo senza vita del Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, rapito 55 giorni prima delle Brigate Rosse. Lo stesso giorno di quarantaquattro anni fa – ricorda Varone – solo qualche ora prima, nella notte tra l’8 ed il 9 maggio, perdeva la vita anche il giornalista Peppino Impastato, simbolo nella lotta contro le mafie. Nato da una famiglia mafiosa, si rifiutò di seguire le orme del padre e degli zii, denunciando il sistema criminale della mafia palermitana attraverso l’attività di giornalista e dai microfoni di “Radio Aut”.

“Nel 1978 durante la campagna elettorale per le elezioni comunali che lo vedeva impegnato nella lista di Democrazia Proletaria, nella notte tra l’8 e 9 maggio 1978, a Cinisi, in provincia di Palermo, venne assassinato; il corpo imbottito con una carica di tritolo, fu fatto ritrovare adagiato sui binari della ferrovia. Il tentativo di inscenare un attacco terroristico suicida, provando a rovinare la sua immagine pubblica, non riscosse gli esiti sperati, infatti, gli elettori di Cinisi votarono comunque il nome di Peppino Impastato, riuscendo a eleggerlo simbolicamente al Consiglio comunale. Da quel giorno – conclude Varone – i nomi di Aldo Moro e Peppino Impastato continuano ad essere ricordati affinché il loro sacrifico non sia stato vano”.