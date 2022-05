Vaticano. Papa Francesco in sedie a rotelle. Sala stampa, ha fatto infiltrazione, deve riposare

- Advertisement -

AgenPress – Oggi Papa Francesco è arrivato in carrozzina all’Assemblea plenaria dell’Unione Internazionale delle Superiori Generali ricevute in Vaticano.

Il Pontefice è comunque apparso sorridente e in buono stato fisico, spinto su una carrozzina dal fidato maggiordomo.

I problemi al ginocchio negli ultimi giorni lo hanno portato anche alla cancellazione di udienze e impegni ufficiali.

Francesco è stato accolto da un lungo applauso delle suore e in diverse hanno anche scandito frasi di apparente incoraggiamento come “Viva il Papa!”. Una volta raggiunta la sua postazione, Francesco, che ha esordito parlando in spagnolo, ha immediatamente detto di non voler leggere il discorso preparato di “nove cartelle”: “Che faccio – ha detto scherzando -, lo leggo e voi dormite? O mi fate piuttosto delle domande?”. Francesco ha così proseguito aprendo al dialogo aperto con le superiore.

Alcuni giorni fa a papa Francesco è stata eseguita una infiltrazione per l’intenso dolore al ginocchio destro che gli comporta forti difficoltà nella deambulazione. Inoltre, i medici hanno chiesto al Pontefice di osservare il massimo riposo possibile.