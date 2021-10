Venezia, Baldi (pres. Ass. gondolieri): “Pochi turisti dall’estero, i guadagni sono al livello di gennaio”

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress. Andrea Baldi, presidente dell’Associazione gondolieri, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente su Radio Cusano Campus.

Sul turismo a Venezia. “Sta andando malino –ha affermato Baldi-. Le città d’arte continuano a fare molta fatica. Stanno arrivando pochi turisti dai confini vicini all’Italia, qualche austriaco, qualche francese, ma sono pochi.

Ieri è arrivato il primo volo da New York, ne arriveranno altri nei prossimi giorni così come dagli Emirati Arabi, speriamo di riprenderci un po’. I guadagni sono a livello di gennaio, che è il mese più difficile per la città.

Speriamo che col Green Pass riusciremo a salvare la parte finale della stagione estiva, credo però che anche questo sarà un altro anno di passaggio, si ricomincerà a lavorare a pieno regime dal prossimo. Oggi ci servirebbe anche quel turismo mordi e fuggi che fino al 2019 si cercava di limitare”.