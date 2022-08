Venezia. Fa retromarcia con l’auto, investe ed uccide la figlia di 18 mesi

- Advertisement -

AgenPress – Una bimba di un anno e 8 mesi è morta dopo essere stata investita da un’auto a Tombelle di Vigonovo, nel Veneziano. Sarebbe stato il padre ad investirla che non si è accorto della presenza della piccola.

I carabinieri, coordinati dal pm di turno, stanno cercando di accertare la dinamica verificando anche eventuali testimonianze, oltre ai rilievi già effettuati. Sul luogo dell’incidente è intervenuto il Suem 118 di Mestre, un elicottero dell’ospedale di Padova, un’automedica e un’ambulanza dell’ospedale di Dolo i cui medici hanno tentato invano di rianimare la piccola, ma le lesioni dello schiacciamento sono apparse subito gravi e si è solo potuto constatare il decesso.

Sconvolto dalla notizia il sindaco di Vigonovo, Luca Martello. “È una grande tragedia – ha detto -. Mi auguro che la comunità ora sappia fare scudo attorno a questa famiglia, per tutelare lei e il grande dolore di chi non ha commesso qualcosa consapevolmente. Sono incidenti che purtroppo accadono, ulteriori informazioni non spostano nulla, non aiuteranno ad evitare che riaccadano”.

Solo lo scorso 15 luglio, sempre in Veneto, a Isola Vicentina, si era verificato un episodio simile: un uomo non si è accorto della presenza della moglie mentre faceva retromarcia e l’ha uccisa uccidendola.