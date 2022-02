“Verde è Popolare”. Rotondi: “Da Associazione a Movimento Politico”

- Advertisement -

Sabato, a Roma all’assemblea di Verde è Popolare, l’On. Rotondi proporrà il passaggio da Associazione a Movimento Politico

AgenPress. Lo scorso 25 settembre ad Assisi Gianfranco Rotondi ha costituito “Verde è Popolare”, considerata una prova di «aggregazione» in vista delle prossime elezioni politiche. A distanza di 5 mesi, sabato 26 febbraio, si terrà a Roma l’Assemblea per discutere e deliberare su diversi punti all’ordine del giorno.

Da Associazione, l’Onorevole Rotondi proporrà il passaggio a Movimento Politico. Così il parlamentare cattolico spiega la scelta: “La mia sarà una proposta intermedia con un mandato per condividere questa decisione con gli altri partiti cattolici e democrati in campo a partire dall’Udc per passare a tutta l’area cattolica. L’obiettivo sarà schierare una lista cattolica alle prossime elezioni politiche, marcando nettamente questa ispirazione cristiana e laica, con una lista ispirata al magistero sociale della Chiesa, tenendo conto delle ultime due encicliche di Papa Francesco”.

In una nota, il vertice dell’Associazione ha spiegato che “il verde è il colore della speranza, il segno concreto della fertilità e del rinnovarsi della vita, il motivo ispiratore di una rinnovata e vasta attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela del territorio”.