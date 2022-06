Verdi Europei e The Left a supporto di Mimmo Lucano

- Advertisement -

AgenPress. “Con questa iniziativa esprimiamo il nostro pieno supporto in favore di Mimmo Lucano e contro la criminalizzazione della solidarietà” – dichiarano Eleonora Evi e Angelo Bonelli, co-portavoce nazionali di Europa Verde e Nicola Fratoianni Segretario nazionale di Sinistra Italiana.

“Come Europa Verde – aggiungono – abbiamo sin da subito manifestato a mezzo stampa e tramite un sit- in davanti al Palazzo di Giustizia di Milano il nostro aperto dissenso nei confronti della sproporzionata sentenza con la quale lo scorso 30 settembre il tribunale di Locri ha condannato l’ex sindaco di Riace a 13 anni e 2 mesi di carcere per associazione a delinquere, truffa, peculato e abuso d’ufficio. Una sentenza che, pur nel rispetto dell’autonomia della magistratura, ci lascia perplessi e che ci auguriamo venga ribaltata nelle fasi successive di giudizio, perché non scoraggi l’esemplare modello di accoglienza che Mimmo Lucano era riuscito a realizzare, simbolo delle politiche di integrazione, fraternità ed inclusione nel mondo.

A Riace, con l’intervento dello stesso Mimmo Lucano, durante la due giorni iniziata ieri si è parlato del modello Riace attraverso una conferenza stampa, workshop e filmati.

“Ribadiamo il nostro sostegno a Mimmo Lucano, perché la solidarietà non può essere considerata un crimine” – concludono Evi, Bonelli e Fratoianni.