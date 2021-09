- Advertisement -

AgenPress – Stava picchiando il suo cane con un bastone in preda ai fumi dell’alcol. Per fortuna, però, un passante ha chiamato la Polizia di Stato. L’uomo ha tentato di aggredire anche i poliziotti delle volanti di Verona ma è stato arrestato. Il pitbull ha cosi capito di essere in salvo e si è gettato tra le braccia amiche degli agenti.

Ora Bobi sta bene ed è in attesa, in canile, di trovare una famiglia che possa amarlo. #essercisempre #lamiciziaèunacosaseria #senontiportononparto