Via le mascherine all’aperto dal 28 giugno

AgenPress. Da lunedì 28 giugno, hanno alla fine sentenziato gli scienziati del Cts, almeno all’aperto delle mascherine se ne potrà fare a meno. Mentre i contagi calano a picco e sale la curva dei vaccinati, cade un obbligo che ha cadenzato la vita degli italiani dall’8 ottobre dello scorso anno, quando dopo un’estate di follie i contagi iniziarono a risalire.

Le mascherine, va sottolineato, dovranno però essere utilizzate al chiuso, ma anche in situazioni in cui non è garantito il distanziamento.