Viaggio Salvini con i soldi di Mosca. IV: “convocato per ricevere istruzioni?” Renzi: “magari di sola andata!”

AgenPress – “È notizia di oggi che l’ambasciata russa aveva pagato il biglietto aereo di Salvini per Mosca. Il punto vero non è tanto che lo abbiano assistito finanziariamente in questa missione ma che il biglietto fosse andata e ritorno. Fosse stato di sola andata avremo risolto parecchi problemi”. Così Matteo Renzi presentando “Il Mostro” a Siena.

Sempre da Italia Viva la dichiarazione di Massimo Ungaro. “Oggi l’ambasciata russa rivela di aver pagato i biglietti aerei a Salvini per il viaggio in Russia. Perché il leader di un partito di governo che ha introdotto le sanzioni contro il Cremlino va a Mosca a spese del Cremlino? È stato convocato a corte per ricevere istruzioni?”.