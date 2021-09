Vicenza. Rita, 31 anni, uccisa da ex marito a colpi di arma da fuoco. E’ ricercato da polizia e carabinieri

- Advertisement -

AgenPress – Una donna è stata uccisa stamane a colpi d’arma da fuoco a Noventa Vicentina. Si chiamava Rita Amenze. Avrebbe compiuto 31 anni il 26 settembre prossimo.

Lei ha 31 anni, di origini nigeriane, e a spararle sarebbe stato, secondo le prime informazioni, l’ex marito, un uomo italiano di 61 anni, tutt’ora in fuga con la sua auto.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, solo la donna lavorava, il marito era disoccupato.

L’omicidio è avvenuto poco dopo le 7 di questa mattina nel piazzale dell’azienda Mf di Noventa Vicentina, specializzata nell’inscatolamento di funghi.

Si è trattato di un vero e proprio agguato: appena scesa dall’auto la vittima, che stava per iniziare il turno di lavoro, è stata affrontata dall’umo e colpita da quattro proiettili esplosi in rapida sequenza. Mentre il corpo della donna scivolava a terra tra due auto, l’assassino è salito a bordo di una Jeep grigia ed è fuggito. L’omicidio è avvenuto davanti agli occhi di numerose colleghe che stavano per prendere servizio. L’uomo è attualmente ricercato da polizia e carabinieri.