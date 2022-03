Vicenza. Uccide i genitori, confessa il 25enne. Voleva 800 mila euro per comprare una casa e un’auto

- Advertisement -

AgenPress – Ha confessato di aver ucciso entrambi i genitori Diego Gugole, il giovane 25enne vicentino che ieri notte si è presentato ai carabinieri facendo scoprire successivamente nella casa di famiglia a Chiampo corpi del padre e della madre, freddati a colpi di pistola. Gugole ha prima reso dichiarazioni spontanee, poi si è attribuito la responsabilità del duplice delitto, nell’interrogatorio davanti al pm.

Secondo la Procura di Vicenza, l’omicidio era stato pianificato da almeno un mese. Accusato di omicidio premeditato aggravato, il giovane, secondo i magistrati, puntava al denaro di famiglia, 800mila euro tra contanti e titoli.

Con quei soldi il ragazzo avrebbe voluto acquistare una casa, ad Arzignano, per la quale aveva già dato una caparra, ed un’auto. La pistola che ha sparato è una 9 millimetri di fabbricazione polacca, che il giovane ha detto di aver acquistato illegalmente per 3.800 euro. Il delitto, secondo la ricostruzione dei Carabinieri, è avvenuto nella tarda mattinata di ieri. Il 25enne avrebbe ha colto di sorpresa il padre, seduto a tavola, colpendolo con due proiettili. Quindi avrebbe atteso il rientro a casa della madre, uscita per alcune commissioni, per ucciderla con quattro colpi di pistola.