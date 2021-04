Video Grillo. Occhiuto (FI), da fustigatore manettaro a iper-garantista per il figlio

AgenPress – “Beppe Grillo, fustigatore giudiziario per professione, manettaro per credo politico, adesso diventa iper-garantista a difesa, guarda un po’, del figlio Ciro, coinvolto in un’inchiesta per violenza sessuale.”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

“Per anni il leader del Movimento 5 Stelle ha usato la gogna mediatica contro gli avversari di ogni partito, dando patenti di onestà o disonestà in base ad un oscuro e personalissimo codice etico. Oggi, d’un tratto, cambia completamente impostazione – da padre gli riconosco il travaglio interiore -, dà la sentenza e indica la strada alla magistratura. Due pesi e due misure che devono far riflettere in merito alla coerenza e all’affidabilità del comico grillino”.