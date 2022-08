- Advertisement -

AgenPress. Denunciare uno stupro è un atto dovuto. Mostrarlo per fini di campagna elettorale è un atto immorale e irrispettoso in primo luogo per la donna che lo ha subito, che certamente non vorrebbe essere esposta sui social in questo modo. Giorgia Meloni vergognati.

E’ quanto dichiara Carlo Calenda leader di Azione in merito al video dello stupro pubblicato da Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook.

