Vigili del fuoco, Saporito (Usb): “Siamo uno ogni 15mila abitanti, secondo l’Europa dovremmo essere 1 ogni 1500”

AgenPress. Costantino Saporito dell’Usb vigili del fuoco è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi su Radio Cusano Campus.

In Italia vi è un vigile del fuoco ogni 15mila abitanti. “Oltre a mancare i vigili, mancano gli autisti -ha affermato Saporito-. Gli autisti mancano perché fino ad oggi non sono ancora stati garantiti come autisti di vigili del fuoco. Non hanno ricevuto nè un riconoscimento economico nè normativo, che gli possa dare un’assicurazione adeguata.

Siamo operativamente 27mila vigili, in Italia siamo 60 milioni di persone, il calcolo è fatto. Basti guardare nel resto dell’Europa, dove gli standard dicono che ci deve essere un vigile del fuoco ogni 1500 abitanti. Prendiamo 1500 euro al mese. Finora il nostro lo abbiamo sempre fatto. La cosa bella è che sono tantissimi i ragazzi che vorrebbero fare i vigili del fuoco. Abbiamo una grandissima fetta che sono precari e aspettano di essere assunti, ma fino ad oggi è tutto bloccato”.