Villalago. L’orso Juan Carrito ha un malore e si rifugia in una grotta. Salvato dai carabinieri forestali

AgenPress – Juan Carrito è un orso marsicano già catturato in precedenza e monitorato dal Parco. In questi giorni, spinto più volte verso l’abitato di Villalago anche in cerca di cibo si era rifugiato in una grotta nei pressi del chiosco di “Prato Nevoso” nel comune di Villalago in evidente stato di difficoltà.

A soccorrerlo il personale della Stazione Carabinieri Forestale di Scanno (L’Aquila) che è intervenuto insieme al veterinario del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Dopo aver narcotizzato il plantigrado, il veterinario ha provveduto a effettuare la visita, le analisi e alla sostituzione del radio collare.

Al risveglio dalla narcosi, il plantigrado si è dileguato lentamente nel bosco e solo nella mattinata di oggi i carabinieri forestali lo hanno avvistato nuovamente mentre si aggirava nei pressi di Villalago. Il veterinario ha formulato diverse ipotesi circa il malore dell’animale: indigestione, intossicazione o stress. Il riscontro si potrà fare con l’esito delle analisi.