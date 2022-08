Viminale. 125 le donne uccise in un anno, in aumento rispetto anno precedente. Aumentano anche i reati

- Advertisement -

AgenPress – In un anno, tra il primo agosto 2021 e il 31 luglio 2022, sono state uccise 125 donne, in aumento rispetto alle 108 dei 12 mesi precedenti, in media più di una ogni 3 giorni. Di questi, 108 omicidi sono stati compiuti in ambito familiare o affettivo, e in particolare 68 da un partner o ex. Sono ancora donne il 39,2% del totale delle vittime di omicidio volontario. L’incremento è proporzionale all’aumento complessivo: 319 omicidi nell’ultimo anno, contro i 276 nei 12mesi precedenti.

I reati registrati nell’ultimo anno sono stati 2.116.479, nel periodo tra il primo agosto 2021 e il 31 luglio 2022, in aumento rispetto ai 12 mesi precedenti. Inoltre, nell’ultimo anno, si contano 319 omicidi, dei quali 36 attribuibili alla criminalità organizzata, 24.644 rapine, 900mila furti. Arrestate 149.608 persone, 632.647 denunciate.