Vino, Zambelli (Lega): vince buonsenso, avanti con battaglia a tutela Made in Italy

- Advertisement -

AgenPress. “Respinto il tentativo da parte dell’Europa di criminalizzare le nostre eccellenze. Questa non è una vittoria della Lega o di un singolo partito, ma una vittoria del buonsenso. Spiace prendere atto che altre forze, come il Pd, non abbiano mostrato la stessa unità nel difendere il nostro Paese.

La lotta contro il cancro è un argomento troppo importante per essere banalizzato con insensate demonizzazioni contro il vino o altri prodotti alimentari. Bene così, avanti tutta, la nostra battaglia per tutelare il Made in Italy e comparti fondamentali della nostra economia, minacciati da Nutriscore e altre iniziative di Bruxelles, prosegue con ancora più vigore. La Lega c’è”.

- Advertisement -

Così Stefania Zambelli, eurodeputata della Lega, componente della commissione Beca.