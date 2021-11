Violenza donne. Italia patriarcale, stereotipi duri a morire. 1 su 3 non riconosce le forme più subdole delle molestie

- Advertisement -

AgenPress – Meno del 40% delle donne sono consapevoli di aver subito una forma di molestia almeno una volta nella vita; tuttavia il 70% delle lavoratrici ha subito discriminazioni in ambito lavorativo più del 40% dichiara di aver subito una forma di violenza e/o molestia oppure un atto violento o una forma di controllo in una relazione sentimentale o famigliare.

Tra coloro che dichiarano di non aver mai subito molestia, invece, 1 su 5 dichiara a fine indagine di aver subito almeno 3 forme di molestia all’interno di una relazione sentimentale/famigliare.

Sono queste le evidenze della ricerca “La cultura della violenza. Curare le radici della violenza maschile contro le donne” realizzata da WeWorld con Ipsos in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’indagine nasce con l’obiettivo di misurare, da un lato la percezione delle cause della violenza sulle donne in Italia, dall’altro per fotografare il grado di consapevolezza della violenza sulle donne tra le donne e in particolare quanto siano ancora diffusi, anche in modo inconsapevole, diverse forme di violenza e molestie, così come gli stereotipi di genere, anche sui bambini. Aspetti chiave che evidenziano come sia ancora forte la cultura patriarcale in Italia, con stereotipi di genere che creano i presupposti per una cultura della violenza e sopraffazione così pervasiva da essere data a volte per scontata dalle donne stesse.