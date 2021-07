Violenza, Garavini (IV): “Reddito di libertà strumento per autonomia vittime dal ricatto economico. Così donne e figli possono ripartire”

- Advertisement -

AgenPress. “La violenza domestica si basa spesso sul ricatto economico. Con il reddito di libertà, ufficialmente in vigore da oggi, spezziamo il giogo che tiene legate ai loro aguzzini le donne vittime di abusi, sia fisici che psicologici. E si riconosce loro la possibilità di ricominciare un’altra vita. Per se stesse e per i propri figli. Perchè grazie all’indipendenza, diventano libere di autodeterminare il proprio destino”.

Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, Vicecapogruppo vicaria Italia Viva-Psi.

“Una misura che rappresenta un importante strumento di dignità e libertà. Reso possibile attraverso l’approvazione di un emendamento alla Camera della collega Lucia Annibali al Decreto Rilancio. E grazie alla volontà della ministra alle Pari Opportunità Elena Bonetti e di Italia Viva tutta. Un gioco di squadra prezioso, che dà frutti concreti. Questo significa fare politica. Questo vuol dire avere a cuore il protagonismo delle donne” conclude la senatrice.