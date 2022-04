Virginia. Alunni scrivono delle lettere “al posto” dei cani in attesa di una adozione

- Advertisement -

AgenPress – Quarantadue alunni di seconda elementare della St. Michael’s Episcopal School di Richmond, in Virginia, hanno immaginato quelle storie e hanno creato lettere e disegni commoventi per conto di 24 cani e un gatto in attesa di adozione in un rifugio locale.

“Ciao mi chiamo Sleigh Ride! Vuoi adottarmi? Puoi allenarmi se vuoi! Puoi mettermi un cuore sul colletto? Sono una ragazza. Chi sei?” inizia una nota adorabile di Winnie Rice.

“Puoi coccolarti con me! Ti prometto che sarò un buon cane. Puoi anche dormire con me se vuoi! Adoro fare passeggiate e giocare all’aperto. Sono un cane di taglia media. Mi sto annoiando di questo posto. Mi ameresti per sempre? Amore, un cucciolo carino.

Un’altra lettera convincente di Aubrey Consolvo recita: “Ciao, mi chiamo Sunday Special. Mi piacerebbe essere adottato. Se mi adotti, spero di rallegrare le tue domeniche come il SUN! Sarai il mio Sunday Special, e spero di essere tuo!”