Vivisezione, Partito Animalista Europeo: “Secretati fondi pubblici”

AgenPress. Presentata denuncia querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso il Ministro della salute, Roberto Speranza, per omissioni e rifiuto d’atti d’ufficio in relazione ai dati relativi alla ripartizione dei finanziamenti pubblici agli enti di ricerca privati e pubblici utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale.

Nell’ultima riunione del Tavolo tecnico scientifico sui metodi alternativi alla sperimentazione animale del Ministero della Salute, di cui il Partito Animalista Europeo (PAE) era membro componente, è rimasta inevasa la discussione prevista dall’ Odg afferente “Esame della tabella con i dati relativi ai fondi utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo di metodi che non prevedono l’impiego di animali vivi, né di animali soppressi per fini scientifici.”

Nonostante i numerosi solleciti formali, diffide legali ed istanza di accesso agli atti dei dati relativi alla ripartizione dei finanziamenti pubblici agli enti di ricerca privati e pubblici, la Direzione Generale del Ministero risponde negando sia l’accesso sia la comunicazione dei medesimi atti tenendoli secretati.

“Si tratta di finanziamenti pubblici ed abbiamo il diritto di conoscere la destinazione finale viste le prove che a beneficiarne non sono le categorie interessate ma le solite lobby che praticano la vivisezione in totale violazione delle norme vigenti, l’ennesimo favore alle consorterie con i soldi degli ignari cittadini italiani. E’ stato violato il principio di trasparenza, uno dei principi cardine dell’azione della pubblica amministrazione, che non è solo strumentale alla tutela dei diritti dei cittadini ma anche funzionale alla lotta alla corruzione ed alla mala gestione, per questo abbiamo querelato il Ministro Speranza alla Procura di Roma.” Dichiara il presidente del Partito Animalista Europeo, Stefano Fuccelli.