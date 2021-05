Vladimir Putin e Joe Biden si incontreranno a Ginevra il 16 giugno

Entrambe le parti esprimono soddisfazione, ma sono molto elusive sull’agenda, riportando generiche “relazioni bilaterali e preoccupazioni globali”.

Per Putin e Biden, sarà il primo incontro nelle vesti attuali, non il primo in assoluto: nel marzo 2011, infatti, l’allora vice presidente Biden visitò Mosca ed ebbe colloqui anche con il primo ministro Putin.