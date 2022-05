VM Bellanova: “Bene il decreto legge ad imprese e famiglie”

- Advertisement -

AgenPress. “Bene il Decreto Legge sugli aiuti alle imprese e alle famiglie appena varato dal CdM per fronteggiare le pesanti ricadute della crisi determinata dalla guerra.

Importanti le azioni di competenza Mims ed in particolare la misure specifica per l’autotrasporto, con il via libera all’utilizzo di 500 milioni come credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito d’impresa, a favore delle imprese dell’autotrasporto merci conto terzi con veicoli euro 5 ed euro 6 oltre le 7,5 tonnellate.

Una misura le cui modalità di erogazione sono state condivise nel corso del del confronto con l’intero comparto che ha caratterizzato queste ultime settimane. Un confronto costante, che naturalmente prosegue in modo serrato per affrontare tutti i punti delicati già all’attenzione del Tavolo Autotrasporto, convinti come siamo della rilevanza e del ruolo strategico del settore”.

Così la Vm delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova.