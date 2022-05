VM Bellanova: “Garantire l’accesso al cibo a prezzi sostenibili per tutti”

- Advertisement -

AgenPress. “Noi dobbiamo garantire l’accesso al cibo a prezzi sostenibili per tutti, questo è il tema con cui devono fare i conti le democrazie. Per troppo tempo si è pensato di consumare suolo e di non occuparsi a sufficienza dei terreni incolti o abbandonati. Dobbiamo occuparcene”.



Così, in collegamento con SkyTg24 la Viceministra delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova.

- Advertisement -

Sul Pnrr, ha poi detto Bellanova: “Non va riscritto: va attuato e per questo il monitoraggio è fondamentale, così come la qualità della progettazione e la determinazione di tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione. Il lavoro sulla semplificazione che ci vede impegnati, perché non si determinino colli di bottiglia e intoppi, ha questo obiettivo”.