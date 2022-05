Von der Leyen. Da UE quasi 300 mld di euro per l’energia rinnovabile e abbandonare gas russo

- Advertisement -

AgenPress – La Commissione dell’Unione Europea ha annunciato mercoledì un piano da 210 miliardi di euro (221 miliardi di dollari) per aumentare l’obiettivo del blocco per le energie rinnovabili dal 40% al 45% entro il 2030, come parte degli sforzi per allontanarsi dagli idrocarburi russi.

“Questa sarà la ‘velocità’ del nostro Green Deal europeo”, ha detto mercoledì ai giornalisti la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Oggi, stiamo portando la nostra ambizione a un altro livello per assicurarci di diventare indipendenti dall’energia russa il più rapidamente possibile”.

Le proposte della Commissione vedrebbero la capacità totale di generazione di energia rinnovabile dell’UE aumentare a 1236 GW entro il 2030, con una maggiore dipendenza dall’energia solare e biometano, nonché un’elettrificazione accelerata dell’industria pesante europea.

Come parte del piano, Von der Leyen ha anche promesso di accelerare i permessi per le infrastrutture di energia rinnovabile, da sei a nove anni attualmente per ottenere i permessi per un parco di turbine eoliche fino a un anno.

Il cosiddetto piano REPowerEU propone un quasi raddoppio dell’attuale capacità solare fotovoltaica dell’UE entro il 2025, a oltre 320 GW di fornitura, con un totale di 600 GW installati entro il 2030, ha affermato il blocco. Le misure proposte vedranno anche un “obbligo graduale di installare pannelli solari sui tetti in determinati edifici”, secondo la Commissione.

Queste capacità aggiuntive di energia solare potrebbero sostituire il consumo di 9 miliardi di metri cubi (bcm) di gas naturale all’anno entro il 2027, secondo il comunicato stampa della Commissione. L’UE ha importato 358 miliardi di metri cubi di gas naturale nel 2019, secondo il blocco.

La guerra di Putin è come tutti vediamo sconvolgere pesantemente il mercato energetico globale”, ha detto von der Leyen in un comunicato.

La dipendenza dalla Russia rende l’UE “vulnerabile” e porre fine alla “dipendenza” è un imperativo. Sono profondamente convinta che possiamo”.