Von der Leyen, Putin manipola mercato gas. Non vale più la pena ascoltare i suoi ricatti. Stoccaggi Ue all’82%

AgenPress – “Sono profondamente convinta che con l’unità e la determinazione prevarremo” sulla Russia che sta “manipolando attivamente” il mercato del gas. Lo ha affermato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Non vale “più la pena” di ascoltare quello che dice il presidente russo Vladimir Putin sul fronte dell’energia poiché la Russia non fa altro che “ricattare l’Ue” e questo si vede dal fatto che a diversi Stati membri sono state completamente tagliate le forniture. “Ora come ora dobbiamo solo proteggerci, rinforzare la nostra posizione”.

“All’inizio della guerra il gas russo via gasdotto ammontava al 40% dell’import totale, oggi siamo al 9%. Abbiamo aumentato la nostra preparazione e indebolito la presa della Russia sulle nostre forniture energetiche attraverso la riduzione della domanda, che ha permesso di raggiungere l’82% dei nostri stoccaggi comuni. Grazie alla diversificazione, abbiamo aumentato le forniture di Gnl o gas via tubo da Stati Uniti, Norvegia, Algeria, Azerbaigian e altri paesi”.