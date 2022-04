Von der Leyen, sanzioni più dure alla Russia e maggiori aiuti a Kiev. Telefonata con Zelensky

- Advertisement -

AgenPress – “I leader del mondo restano fermamente uniti nel sostegno all’Ucraina. Irrigidiremo ulteriormente le nostre sanzioni contro la Russia e aumenteremo la nostra assistenza finanziaria e nella sicurezza” per Kiev. “Grazie al presidente degli Usa per aver convocato questa importante call”.

Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen dopo aver partecipato alla videochiamata con il presidente americano Joe Biden e i Paesi alleati.

Ha poi sentito telefonicamente Volodymyr Zelensky questo pomeriggio. “Abbiamo discusso di come aumentare i nostri aiuti all’Ucraina, del sostegno finanziario e per la difesa” di Kiev “e delle risposte dell’Ucraina al questionario per diventare Paese membro dell’Ue. La Commissione è pronta al suo sostegno. L’Ucraina appartiene alla nostra famiglia europea”.