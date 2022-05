Wal-Cor. Fondo Mise investe 10 milioni di euro

- Advertisement -

Giorgetti: “sosteniamo il rilancio di un marchio storico dell’industria dolciaria italiana”

AgenPress. Il Ministero dello sviluppo economico sostiene il piano di rilancio Wal-Cor, storica azienda dolciaria di Cremona, specializzata nella produzione di cioccolata.

E’ stata infatti formalizzata l’operazione d’investimento di oltre 25 milioni di euro, supportata dal fondo dedicato alla salvaguardia di imprese e lavoratori gestito da Invitalia per conto del Mise, che ha partecipato con una quota di minoranza di 10 milioni di euro affiancando l’investitore privato JP Morgan e l’attuale socio dell’azienda cremonese.

Con questa operazione d’investimento su Wal-Cor si conferma la validità di un metodo di intervento introdotto dal ministro Giancarlo Giorgetti per rilanciare la Corneliani di Mantova e che è stato poi applicato anche per altre imprese.

“Con l’intervento di investitori privati abbiamo potuto attivare risorse pubbliche per rilanciare un marchio storico dell’industria dolciaria italiana, la Wal Cor di Cremona, famosa per la produzione di buonissima cioccolata”, dichiara il ministro Giorgetti. “Il metodo Corneliani continua ad essere un importante strumento a disposizione di aziende che – prosegue – hanno potenzialità di mercato in grado di renderle competitive, salvaguardando così le competenze dei propri lavoratori”.

