Welfare. Luxottica eroga sostegno a famiglie con disabili

AgenPress – Ci saranno anche prestazioni a supporto di dipendenti con familiari disabili nelle nuove prestazioni della Cassa solidarietà aziendale (Csa) dei lavoratori di Luxottica, istituto che oggi conta più di 2.600 associati. Lo segnala la Cisl di Belluno-Treviso.

Il servizio prevede un’erogazione annua da 150 a 1.500 euro, a seconda dell’Isee, per una durata massima di cinque anni, a vantaggio di chi sia iscritto alla Csa da almeno 12 mesi. A favore degli aderenti pensionati è stata poi incrementata la percentuale di rimborso per prestazioni specialistiche dal 50% al 70%. Il fondo oggi eroga mediamente contributi per 320 mila euro l’anno.