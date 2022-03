Westminster. Zelensky, non ci arrendiamo. Come voi non vi siete arresi ai nazisti. Putin ha ucciso 50 bambini

I parlamentari si sono seduti in completo silenzio mentre il presidente Zelensky è diventato il primo leader straniero a parlare con i parlamentari nella Camera dei Comuni.

Ministri di gabinetto di alto livello e figure dell’opposizione erano tra coloro che ascoltavano una traduzione sulle cuffie. Il presidente Zelensky ha ricevuto una lunga standing ovation, seguita dall’uomo che ne ha ricevuto uno la scorsa settimana, l’ambasciatore dell’Ucraina nel Regno Unito.

Ci sono stati dibattiti a Westminster sul fatto che il governo sia andato abbastanza lontano per aiutare le persone in fuga dall’Ucraina e nell’imporre sanzioni agli oligarchi russi.

Ma quando si tratta di opporsi alla Russia e inviare sostegno all’Ucraina, c’è stata una diffusa unità in Parlamento.

Il presidente Zelensky ha esortato il Regno Unito ad andare oltre. Questo è qualcosa che i ministri stanno guardando.

Una richiesta più difficile da soddisfare sarà quella che abbiamo sentito per il Regno Unito e altri paesi per garantire la sicurezza dei cieli sopra l’Ucraina.

Questo è qualcosa che i ministri hanno ripetutamente escluso perché temono che possa portare a una massiccia escalation del conflitto.

“Noi non vogliamo perdere ciò che è nostro come un tempo voi non avete voluto” arrendervi di fronte “all’invasione nazista”, ha detto Zelensky a proposito dell’invasione russa in un discorso in video collegamento in diretta trasmesso ai deputati di una Camera dei Comuni britannica strapiena che lo ha accolto con una prolungata standing ovation.

Zelensky ha insistito sulla determinazione del suo Paese a non arrendersi di fronte all’invasione russa, descritta in termini cruda, così come i britannici non vollero cedere “all’aggressione nazista” e quindi si è richiamato alle parole di un celebre discorso del primo ministro della Vittoria nella Seconda guerra mondiale:

“Noi – ha detto – combatteremo fino alla fine, per mare e per aria. Continueremo a combattere a qualunque costo. Combatteremo nelle foreste, nei campi, sulle rive e per le strade”. Il leader ucraino ha pure sottolineato ancora una volta di essere “a Kiev” e di non avere alcuna intenzione “di nascondersi”.

Dice ai parlamentari che si “rivolge a te come cittadino, come presidente di un grande Paese, con un sogno”.

Paragona la lotta dell’Ucraina contro la Russia allo sforzo bellico britannico contro la Germania nazista nella seconda guerra mondiale.

“Non volevi perdere il tuo paese quando i nazisti volevano prendere il tuo paese”, dice. “E hai dovuto combattere per la Gran Bretagna.”

Dice che il suo popolo ha mostrato uno sforzo “eroico” contro le forze russe.

“I bombardamenti non ci hanno rotto”.

