- Advertisement -

AgenPress. “Esserci per cambiare. Persona, lavoro, partecipazione per il futuro del Paese” : si ispira alla celebre frase di Tina Anselmi lo slogan del XIX Congresso Confederale della Cisl in programma a Roma dal 25 al 28 maggio presso la Nuova Fiera di Roma (Via Portuense 1645-1647).

All’assise nazionale parteciperanno 1005 delegate e delegati in rappresentanza di 4 milioni e 76 mila iscritti della Cisl, di cui il 58,89 per cento sono lavoratori attivi ed il 41,11 pensionati. All’appuntamento la Cisl arriva al termine di un grande percorso di democrazia associativa, di partecipazione e di confronto costituita da migliaia di assemblee nei luoghi di lavoro e di congressi a livello aziendale, territoriale, regionale e di categoria a tutti i livelli.

- Advertisement -

Un momento di verifica politica e di rilancio programmatico ed organizzativo per la Confederazione di via Po per rispondere alle enormi transizioni digitali, ambientali, tecnologiche, energetiche e demografiche in atto. I lavori del Congresso si apriranno il 25 maggio alle 15.00 con i saluti delle istituzioni e la relazione del segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra.

Nelle giornate successive sono previsti, oltre al dibattito, momenti di confronto e “focus“ specifici sui temi dell’attuazione del Pnrr, del lavoro che cambia, del futuro dei giovani, del legame tra legalità e sviluppo, a cui parteciperanno esponenti delle istituzioni europee, del Governo nazionale, della magistratura, del mondo accademico e giuridico, delle associazioni imprenditoriali e sindacali, della società civile.

Il Congresso si chiuderà sabato 28 maggio in tarda mattinata con la replica di Luigi Sbarra e l’elezione degli organismi nazionali.