Yemen. Le bombe sono cessate, ma i bambini muoiono perché non hanno cure salvavita

AgenPress – Le parti in guerra dello Yemen hanno rinnovato una tregua di due mesi , firmata per la prima volta nell’aprile di quest’anno. È stato uno dei primi passi concreti verso la pace in questi anni e un vero momento di festa. Ma per migliaia di famiglie il tempo stringe.

Mentre molti nella comunità internazionale festeggiano, alcune famiglie in Yemen sono lasciate a guardare i loro figli che muoiono lentamente.

Ci sono circa 30.000 persone con malattie potenzialmente letali che necessitano di cure all’estero, secondo il governo controllato dagli Houthi nella capitale Sanaa. Circa 5.000 di loro sono bambini. La tregua ha consentito voli che trasportano pazienti fuori dal Paese, ma funziona principalmente per le famiglie che possono permettersi cure all’estero. Grazie agli effetti devastanti della guerra e alla crisi umanitaria che ha creato – una volta descritta dall’ONU come la peggiore del mondo – la maggior parte non può.

Negli ultimi sette anni, una coalizione a guida saudita ha cercato di schiacciare gli Houthi sostenuti dall’Iran, dopo che il gruppo – noto anche come Ansarullah – ha rovesciato il governo riconosciuto a livello internazionale. La guerra ha portato a un blocco del carburante lungo anni imposto dalla coalizione e sostenuto dagli Stati Uniti.

Tale sostegno – e un più ampio sostegno degli Stati Uniti all’azione militare in Yemen – è attualmente messo in discussione in una risoluzione sui poteri di guerra introdotta dal senatore degli Stati Uniti Bernie Sanders.

Il blocco, le restrizioni alle importazioni e l’elevata inflazione stanno paralizzando i sistemi sanitari e l’economia dello Yemen.