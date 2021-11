Zambelli (Lega): Proliferazione della zanzara Aedes koreicus, nota come “zanzara coreana”

- Advertisement -

AgenPress. “Un recente studio condotto dal Dipartimento di Bioscienze dell’Università di Milano e pubblicato sulla rivista “Parasites & Vectors” denuncia il proliferare di una particolare specie di zanzara estremamente resistente alle basse temperature, la specie Aedes koreicus, meglio nota come “zanzara coreana”, in virtu’ della sua probabile provenienza dalla penisola Coreana.

Rappresentando un tipo di zanzara aliena e invasiva, potrebbe essere vettore di virus patogeni per l’uomo e per gli animali.

Alla luce di ciò, ho richiesto alla Commissione Europea come stia agendo l’UE per combattere la proliferazione di specie invasive, come la zanzara coreana.

Ho inoltre domandato se ritenesse utile istituire un programma di tracciamento e studio delle specie aliene, con particolare riferimento agli insetti e le zanzare, al fine di scongiurare il rischio di trasmissione di virus patogeni per uomini ed animali.”

Questo quanto afferma in una nota l’europarlamentare Stefania Zambelli, firmataria di un’interrogazione sull’argomento.