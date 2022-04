Zelensky a Fmi, l’Ucraina ha bisogno di 7 mld di $ al mese a causa delle gravi “perdite economiche”

- Advertisement -

AgenPress – Rivolgendosi a un forum della Banca mondiale e del FMI a distanza, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di minacciare le forniture alimentari globali con la sua invasione dell’Ucraina.

Il blocco della Russia delle città portuali ucraine del Mar Nero ha reso impossibile per il paese esportare forniture alimentari come il grano.

La guerra della Russia in Ucraina ha visto i prezzi dei generi alimentari salire alle stelle in luoghi che dipendono dalle esportazioni di grano dal paese, come il Nord Africa.

Zelensky ha aggiunto che l’Ucraina ora ha bisogno di circa 7 miliardi di dollari (5,4 miliardi di sterline) al mese a causa delle gravi “perdite economiche” causate dalla guerra. Si tratta di un aumento rispetto ai 5 miliardi di dollari che Kiev aveva precedentemente affermato ogni mese.

Ha aggiunto che “l’esercito russo mira a distruggere tutti gli oggetti in Ucraina che possono fungere da base economica per la vita. Ciò include stazioni ferroviarie, magazzini alimentari e [e] raffinerie di petrolio”.