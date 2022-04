Zelensky. Accordo di pace deve prevedere due documenti. Sicurezza Ucraina e rapporti con Mosca

- Advertisement -

AgenPress – Secondo il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy, il trattato di pace con la Federazione Russa potrebbe comprendere due documenti separati.

Così Volodymyr Zelenskyy in un’intervista ai media online ucraini

“Il trattato di pace con la Russia potrebbe comprendere due documenti separati. Uno dovrebbe occuparsi delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina e l’altro direttamente delle sue relazioni con la Federazione Russa.

Penso che potrebbero essere due documenti separati. Garanzie di sicurezza da parte di coloro

che sono disposti a dare tali garanzie di sicurezza

. E un documento separato con la Russia.

Mosca vorrebbe avere un trattato che risolva tutti i problemi. Tuttavia, non tutti si vedono al tavolo con la Russia. Per loro, le garanzie di sicurezza per l’Ucraina sono una questione, e l’accordo con la Federazione Russa è un’altra questione.

Il russo vuole che tutto sia in un unico documento, ma la gente dice: scusa, abbiamo visto cosa è successo a Bucha , le circostanze cambiano”.