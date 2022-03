Zelensky afferma che l’Ucraina è pronta ad accettare uno status neutrale e non nucleare

- Advertisement -

AgenPress – L’Ucraina è pronta ad accettare uno status neutrale come parte di un accordo di pace con la Russia, ha affermato domenica il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista con giornalisti indipendenti russi.

Le garanzie di sicurezza e lo status neutrale e non nucleare del nostro stato. Siamo pronti ad accettarlo. Questo è il punto più importante.

Zelensky ha detto ai giornalisti che “questo era il primo punto di principio per la Federazione Russa, per quanto ricordo. E per quanto ricordo, hanno iniziato la guerra per questo”.

Qualsiasi accordo dovrebbe essere sottoposto al popolo ucraino in un referendum , ha affermato. Ma Zelensky ha sottolineato ancora una volta il suo desiderio di raggiungere un accordo di pace concreto.

Quindi questa clausola è una clausola di garanzia di sicurezza per l’Ucraina. E poiché dicono che è anche per loro [garanzie di sicurezza], è comprensibile per me e se ne sta discutendo. È approfondita, ma mi interessa assicurarmi che sia non solo un altro pezzo di carta. Quindi siamo interessati a trasformare quel documento in un trattato serio da firmare”.

Inoltre, “le questioni del Donbas e della Crimea devono essere discusse e risolte” nei colloqui di pace.

