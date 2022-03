Zelensky al Bundestag. No all’Ucraina nell’UE è un muro in mezzo all’Europa tra libertà e schiavitù

- Advertisement -

AgenPress – Volodymyr Zelensky ha fatto appello al cancelliere tedesco Olaf Scholz affinché “distrugga” un muro che separa l’Europa, tracciando parallelismi tra il muro di Berlino durante la Guerra Fredda e l’attuale posizione dell’Ucraina al di fuori dell’Unione Europea e della NATO .

Rivolgendosi ai legislatori tedeschi tramite collegamento video, Zelensky ha dichiarato: “Siamo separati da un muro. Non è un muro di Berlino, è un muro in mezzo all’Europa tra libertà e schiavitù, e questo muro si allarga ad ogni bomba che cade sull’Ucraina, ad ogni decisione non presa per la pace e che potrebbe aiutarci. Perché sta succedendo?”

Zelensky ha paragonato il ponte aereo di Berlino durante la Guerra Fredda alla situazione attuale in Ucraina, dicendo: “Lo spazio aereo era sicuro allora, ma ora non possiamo costruire un ponte aereo perché bombe e missili russi stanno cadendo dal cielo”.

In precedenza, nel suo discorso al Bundestag tedesco giovedì, il presidente ucraino ha anche fatto esplicito riferimento al motto post-Olocausto: “mai più”.

“Ogni anno i politici dicono mai più. Ora vedo che queste parole sono inutili. In Europa un popolo viene distrutto”.

Se ieri aveva citato Martin Luther King, oggi Zelensky ha citato il muro di Berlino, dicendo che in Europa ce n’è uno nuovo che impedisce ai paesi occidentali di vedere, e dietro al quale i civili ucraini stanno soffrendo. “Mr. Scholz, butti giù questo muro”, ha detto Zelensky citando una celebre frase dell’epoca della Guerra fredda, pronunciata dal presidente statunitense Ronald Reagan e rivolta all’allora leader sovietico Michail Gorbaciov.

L’appello ai legislatori tedeschi è l’ultimo discorso di Zelensky a un parlamento occidentale, dopo i discorsi di collegamento video al Congresso degli Stati Uniti, alla Camera dei Comuni britannica e altri. In ogni discorso, ha adattato i riferimenti al suo pubblico, come citando Pearl Harbor e 9/11 per gli americani e facendo eco a Winston Churchill per gli inglesi.

“Abbiamo chiesto cosa può fare l’Ucraina per entrare a far parte della NATO, per essere garantita la sua sicurezza e ci è stato detto che la decisione non era ancora sul tavolo”, ha detto Zelensky al Bundestag, aggiungendo che rifiutare di far entrare l’Ucraina nell’UE era come se fossero nuovi mattoni aggiunto al muro.

Zelensky ha anche condannato le imprese tedesche per avere stretti legami con la Russia, aggiungendo che le sanzioni economiche erano state attuate troppo tardi.

Ha riconosciuto che l’Ucraina era, tuttavia, grata ai tedeschi comuni che hanno sostenuto il paese, compresi “i giornalisti che hanno riferito la verità e mostrato il male che la Russia ci ha portato”.

“Sono grato a coloro che possono guardare oltre i muri”, ha detto Zelensky mentre concludeva il suo discorso con un applauso e ha fatto appello a Scholz affinché “distrugga questo muro”.