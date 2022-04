Zelensky alla BBC. Paesi europei che acquistano gas russo lo fanno sul sangue di migliaia di persone

“Abbiamo informazioni che oltre a quelle decine di migliaia di morti, molti sono scomparsi”, ha detto. “Sappiamo che i loro documenti sono stati sostituiti, hanno ricevuto passaporti russi e sono stati portati in profondità in Russia, alcuni nei campi, altri in altre città. Nessuno sa cosa stia succedendo a quelle persone. Nessuno sa quanti siano stati uccisi”.

Zelensky ha affermato che le atrocità apparentemente commesse dalle truppe russe a Mariupol e nella periferia di Kyiv di Bucha e Borodyanka hanno ulteriormente ridotto le possibilità di colloqui di pace con i russi.

Centinaia di morti sono stati trovati a Bucha da quando è stato ripreso dalle forze ucraine poco più di una settimana fa, inclusi civili che sono stati trovati colpiti alla testa con le mani legate dietro la schiena, oltre a notizie diffuse di violenze sessuali.

“Bucha è in procinto di chiudere le possibilità di colloqui di pace”, ha detto il presidente Zelensky. “Non si tratta di me, si tratta della Russia. Non avranno più molte possibilità di parlare con noi”.