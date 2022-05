Zelensky. Colloqui diretti con Putin perché a Mosca non c’è nessun altro con cui negoziare

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha spiegato perché vuole sedersi al tavolo dei negoziati con il dittatore russo Vladimir Putin. Secondo lui, tutti gli altri rappresentanti del paese aggressore non decidono nulla.

Lo fa durante una intervista al quotidiano olandese Nieuwsuur.

“La domanda non è cosa voglio negoziare con lui Putin, la domanda è che non c’è nessuno con cui negoziare. Ha costruito uno stato in cui nessuno decide nulla. Pertanto, non importa quale sia il loro dice il ministro degli Esteri. Non importa se manda una delegazione a parlare con noi. Tutta questa gente non è nessuno, purtroppo”, ha detto Zelensky.

Il leader ucraino è fiducioso che Putin si siederà al tavolo dei negoziati quando l’Ucraina respingerà la Russia il 23 febbraio. Sarà costretto a fare questo passo, realizzando la sconfitta sul campo di battaglia.

Zelensky vorrebbe negoziare il prima possibile, ma pensa che ciò non sarà possibile fino a quando l’Ucraina non avrà riconquistato il territorio che deteneva prima del 24 febbraio, quando è avvenuto il raid.

Sottolinea che ciò non significa che il Donbas e la Crimea rimarranno nelle mani della Russia, ma ritiene che non ci sia alcuna possibilità di avviare negoziati prima che quest’area torni nelle mani dell’Ucraina. Al momento, dice, non c’è dialogo.

Zelensky risponde anche al fatto che la guerra va avanti da molto più tempo di quanto inizialmente pensato il presidente russo a causa della feroce resistenza dell’esercito ucraino. Sottolinea che gli ucraini sono molto motivati. “Non credo che Putin capisca che le persone che vivono qui non vogliono far parte della Russia”.